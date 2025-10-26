Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit, Ankara'daki evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Cenazesi yarın memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde defnedilecek.
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki evinde sabah saatlerinde fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Akşit yaşamını yitirdi.
Tuğgeneral Akşit'in cenazesi, yarın memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel