Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, çeşitli kategorilerde fotoğraflara oy verdi. Oylama, 31 Ocak'a kadar sürecek.

Çardakcı, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafı ile Mehmet Futsi'nin "Tatbikattan" başlıklı fotoğrafını tercih eden Çardakcı, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana" fotoğrafı ile Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" fotoğrafını, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" fotoğrafı ile Arpad Kurucz'un "Sevgi Koridoru" fotoğrafını, "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafı ile Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" karesine oy verdi.

Çardakcı, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğrafını, "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden, 31 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel
