Jandarma Ekipleri, Cumhuriyet Bayramı İçin Öğrencileri Ziyaret Etti

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Yunusemre ilçesinde ilkokul öğrencilerini ziyaret etti.

Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Hızır Tim Komutanlığı ve Yaylaköy Jandarma Karakol Komutanlığı personelinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte jandarmalar, Yuntdağ Yenice Mahallesi'ndeki Yenice İlkokulu'nda birleştirilmiş sınıflarda eğitim gören 28 öğrenciyle bir araya geldi.

Yaklaşan Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla öğrencilerle beraber sınıfları süsleyen jandarma ekipleri, çocuklara "Trafik Jandarması Okul Yolunda" adlı hikaye kitabı ve boyama kitabı ile balon ve Türk bayrağı dağıttı.

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu çocuklarla paylaşan jandarma ekipleri, etkinlikte jandarma motosikletlerini de öğrencilere tanıttı. Çocuklar, motosikletten siren çalarak keyifli anlar yaşadı.

Jandarma personeli ayrıca öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Ziyarette, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlanarak çocuklara milli birlik ve beraberliğin önemi anlatıldı.