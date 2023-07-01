Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, kentin turistlik bölgelerinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı aldığı güvenlik önlemleri ile takdirleri topladı. Jandarma ekipleri, tatilcilerin huzur ve güven içinde tatil yapabilmeleri için gece gündüz demeden denetimler gerçekleştiriyor.

Jandarma'dan gece gündüz devriyesi: Plajları hem havadan hem karadan denetliyorlar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, kentin turistlik bölgelerinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı aldığı güvenlik önlemleri ile takdirleri topladı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden kente akın eden tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk sebebiyle; herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına tedbirleri arttıran Jandarma ekipleri, mahallede adeta kuş uçurtmadı. Motosikletli, Atlı ve İHA ekipleriyle denetimlerine aralıksız devam eden ekipler vatandaşların huzur ve güven dolu bir ortamda tatil yapabilmeleri için gece gündüz demeden denetimler gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa ilçe merkezi başta olmak üzere, turistik mahallelerde oteller tam kapasiteye ulaşırken, Şarköy yolu üzerinde bulunan ormanlık alanlarda denetimlerini arttıran ekipler, bölgeyi ablukaya alarak havadan ve karadan görüntüleyerek orman yangınlarına sebep olabilecek faaliyetlerin yapılmasının önüne geçti.

Tatilciler ise Jandarma ekiplerinin denetimlerinden memnun kaldıklarını belirterek, Jandarma ekiplerine teşekkür ettiler.