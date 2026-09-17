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Jandarma'dan 8 ilde 9 organize suç örgütüne operasyon: 76 şüpheli yakalandı

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Jandarma'dan 8 ilde 9 organize suç örgütüne operasyon: 76 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanlığı, 8 ilde 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 76 şüphelinin yakalandığını, MASAK incelemesinde şüphelilerin hesaplarında 3 milyar 230 milyon liralık para hareketliliği tespit edildiğini açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 8 ilde 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 76 şüphelinin yakalandığını, MASAK incelemesinde şüphelilerin hesaplarında 3 milyar 230 milyon liralık para hareketliliği tespit edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, operasyonlar Ağrı, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Manisa, Samsun, Sivas ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yakalanan 76 şüphelinin; Ağrı ve Samsun'da silah ve mühimmat kaçakçılığı, Kırklareli ve Çanakkale'de organize şekilde uyuşturucu madde ticareti, Aydın'da göçmen kaçakçılığı, Van, Sivas ve Manisa'da ise çeşitli yöntemlerle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) incelemesi sonucunda, şüphelilerin hesaplarında 3 milyar 230 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda mühimmat, doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Açıklamada, operasyonlarda görev alan jandarma personeli, KOM Başkanlığı, MASAK, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve emeği geçenler tebrik edildi.

Kaynak: ANKA
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