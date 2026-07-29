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İznik'te çöplük yangını

İznik'te çöplük yangını
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BURSA'nın İznik ilçesinde eski çöp atık toplama merkezinde yangın çıktı.

BURSA'nın İznik ilçesinde eski çöp atık toplama merkezinde yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Hesbekli mevkisinde bulunan eski çöp atık toplama merkezinde, saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Şefliği, itfaiye, jandarma ve zabıta ekipleri sevk edildi. Rüzgar nedeniyle ekipler alevlere müdahalede zaman zaman güçlük yaşarken, çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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