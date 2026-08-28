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Orhangazi'de Yaban Domuzu Sürüsü Yolda Görüntülendi

Orhangazi'de Yaban Domuzu Sürüsü Yolda Görüntülendi
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü sahili yoluna inen yaban domuzu sürüsü, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Domuzlar bir süre otomobile bakıp ardından zeytin ağaçlarının arasına koşarak uzaklaştı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü sahili yoluna inen yaban domuzu sürüsü, cep telefonuyla görüntülendi.

Çakırlı Mahallesi'nde İznik Gölü sahili yolunda otomobiliyle ilerleyen sürücü, karşısına çıkan yaban domuzu sürüsünü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yaban domuzlarının bir süre durup otomobile baktığı ardından zeytin ağaçlarının arasından koşarak uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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