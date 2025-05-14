Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
Bakan Tunç: DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var

DEM Parti "Yasal düzenleme" istedi, Bakan Tunç sinyali verdi
'Bu yıl sıkıntı yaşayacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı

Ürünlerin isimlerini tek tek saydı: Bu sene sıkıntı yaşayacağız
25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Şara ve Selman bir araya geldi

Trump ve Şara bir araya geldi! Tarihi zirveye 2 lider daha eşlik etti

İzmit'te Yangın: Komşu Alevlere Karşı Cesurca Müdahale Etti

İzmit'te Yangın: Komşu Alevlere Karşı Cesurca Müdahale Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, daireyi kullanılamaz hale getirdi. Yangın sırasında komşusunun cesurca müdahalesi ve balkondan atlaması dikkat çekti. Olayın ardından yangın nedeniyle aile büyük bir kayıp yaşadı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 5 katlı binanın 1'inci katındaki daire çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Daireye, yangını söndürmek için giren komşunun, alevler büyüyünce balkondan atladığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kozluk Mahallesi Aynalıkavak Sokak'taki 5 katlı binanın 1'inci katında, Ozan Uzman'ın yaşadığı dairede, dün gece, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ozan Uzman'ın evinin karşı binasında yaşayan ve ismi öğrenilemeyen komşusu, alevleri söndürmek için daireye girdi. Alevlerin büyümesi üzerine Ozan Uzman evden çıkarken, komşusu ise 1'inci kattaki dairenin balkonundan atladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında daire kullanılamaz hale geldi.

'HER ŞEYİMİZ KÜL OLDU'

Ozan Uzman'ın babası Sevinç Uzman, "Evde tek oğlum vardı o da uyuyordu. Uyuduğu için yangının nasıl çıktığını bilmiyor. Bize telefon şarjından kaynaklandığını söylüyor ama yangın çıkınca uyuduğu için hiçbir şey fark etmedi. Fark etmeyince de her tarafı duman kapladı. Dumanın isine ve kokusuna uyandı koltuğun yarısı yanmak üzereymiş. O da panikle birkaç kova su atmış ama söndürememiş, attıkça parlamış. Baktı ki söndürülecek gibi değil bu sefer dışarı çıktı. İtfaiyeyi bekledik, itfaiye gelince zaten içeride olanlar oldu. Her şeyimiz kül oldu. Şu anda yapacak hiçbir şeyimiz yok. Çocukların eşyaları ve kıyafetleri yandı. Oğlum depresyona girdi, hiç doğru düzgün de konuşamıyor. Belediyelerimiz ve valimizden yardım bekliyoruz zor durumdayız" dedi.

Karşı binadaki komşusunun yangını söndürmek için daireye girdiğini söyleyen Sevinç Uzman, "O da bizim mahalle komşumuz, genç bir çocuk. Yangını görünce söndürmek için balkona çıkıyor. 'Yok mu kova su atalım' diyor. Kovayla da olacak bir iş değildi, zaten alevler büyümüştü. Ona da bir zarar gelmesin diye aşağıya indirdik, atlayan çocuk oydu. Çocukta herhangi bir problem de yoktu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda

12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda
Olaylı maçta yeni gelişme! Fenerbahçe'nin yıldızlarına zorla getirme kararı

Fenerbahçe'nin yıldızlarına zorla getirilme kararı
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü
Devlet hastanesi profesörü ve sekteri rüşvetten gözaltında

Devlet hastanesi profesörü ve sekteri yüz kızartıcı suçtan gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.