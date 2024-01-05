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İzmit'te Silahlı Kavga Sonucu Ağır Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavga sonucu ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde yapımı devam eden tramvay yolunda çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve S.Ç. silahla boynundan ve bacağından yaralandı. Şüpheli Y.Ö. gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavga sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde yapımı devam eden tramvay yolunda Y.Ö. ile S.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Olayın kavgaya dönüşmesinin ardından S.Ç. silahla boynundan ve bacağından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

S.Ç. sağlık görevlilerince Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edilen yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli Y.Ö. olay yerinde ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Yenişehir Kocaeli Güneş kavga Olay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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