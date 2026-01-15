İstinat duvarının lise bahçesine çöktüğü anlar kamerada

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde inşaat alanı ile lise arasındaki yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı okulun bahçesine çöktü. Olayda yaralanan olmazken duvarın çökme anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan Mimar Sinan Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. Okulda öğrencilerin olmadığı sırada inşaat alanı ile lise arasında kalan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Okul idaresinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve doğalgaz dağıtım ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken doğalgaz dağıtım şirketi ise liseye giden gaz hattını kesti. Hem inşaat alanına hem de lisede girişler kapatılırken ekipler alanda inceleme başlattı. Söz konusu duvarın ara tatilde onarılacağı öğrenildi.

Öte yandan çöken alan dron ile görüntülendi.