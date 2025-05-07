İzmit Körfezi'nde Su Kalitesinde İyileşme ve Biyoçeşitlilik Artışı

İzmit Körfezi'nde dip çamuru temizliği yapılan alanda araştırma gemisiyle ölçümler gerçekleştiren İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesinden bilim insanları, su kalitesinde tespit edilen iyileşmenin orta ve uzun vadede biyoçeşitlilik açısından olumlu sonuçlar vereceğini belirtiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında hayata geçirilen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" kapsamında yaklaşık 2 yıldır İzmit Körfezi'nin doğu yakasından başlanarak dip çamuru temizliği yapılıyor.

Bu kapsamda temizliğin İzmit Körfezi'ne katkılarının ortaya konulması amacıyla bölgede biyoçeşitlilik durumunun tespitine yönelik çalışmaları İÜ Su Bilimleri Fakültesinden 7'si bilim insanından oluşan 13 kişilik ekip yürütüyor. 19. kez İzmit Körfezi'ne gelen Su Bilimleri Fakültesine ait "Yunus-S" isimli araştırma gemisi, 4 örnekleme istasyonunda çözülmüş oksijen, pH, sıcaklık ve tuzluluk gibi su parametrelerini ölçüyor.

Bakteri ve planktonik canlıların tür çeşitliliğinin ortaya konulması için yoğunluk ile dağılıma bakılıyor. Algarnayla (çerçeve ve ağdan oluşan araç) dip zeminindeki canlılar, grabla (vince takılan kapma ekipmanı) ise dipteki çamursu yapının içindeki canlıların tür, çeşitlilik ve dağılımına göz atılıyor.

"Başlangıçtaki sonuçlarla şimdiki sonuçlar arasında olumlu farklar söz konusu"

Araştırma ekibinden Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pelin Türetken, AA muhabirine, dip çamuru temizliği kapsamında çalışmaların öncesinde ve sonrasında bakteriyolojik çeşitlilik, bakterilerin düzeyi ve su kalitesiyle ilgili analizleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Yunus-S" isimli araştırma gemisiyle İzmit Körfezi'ne 19. seferlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Türetken, "Özellikle iki senedir yaptığımız çalışmaları değerlendirdiğimizde bakteri düzeylerindeki düşüş ve su kalitesindeki iyileşme, özellikle azot ve fosforla ilgili düzeylerin 2. sınıf kalitesine kadar yükselmiş olması, bizim için oldukça olumlu sonuç. Orta ve uzun vadede bu çalışmaların devam etmesiyle aynı olumlu sonuçların geleceğini düşünüyoruz." bilgisini paylaştı.

Türetken, hem ekosistemde döngülere katkıda bulunan bakterileri hem de "indikatör bakteri" adını verdikleri kirlilik göstergesi olarak bildikleri bakterilerin düzeyleriyle ilgili çalışmalar yaptıklarını aktararak, "Başlangıçtaki sonuçlarla şimdiki sonuçlar arasında olumlu farklar, düşüşler söz konusu. Döngüde katkıda bulunan bakterilerin düzeylerinde artış söz konusu. Bu bizim için sevindirici bir durum." diye konuştu.

"Bazı balık türlerine rastladık, bu da bizim için sevindirici haber"

Dr. Öğretim Üyesi Uğur Uzer de İzmit Körfezi dip çamuru temizliğinin biyoçeşitlilik ayağını kendilerinin yürüttüğünü belirterek, bölgede çamur temizlenmeden önceki biyoçeşitliliği, temizlenirken, temizlik bittikten sonraki durumu ortaya koymayı amaçladıklarını söyledi.

İzmit Körfezi'ndeki 19. seferi gerçekleştirdiklerini, 4 istasyonda ölçümler yaptıklarını anlatan Uzer, şöyle konuştu:

"Su kolonunda bulunan parametreleri var; sıcaklık, tuzluluk, çözülmüş oksijen ve pH gibi. Bunlar biyoçeşitliliği etkileyen en önemli faktörler. Bu faktörlerde değişim var mı? Bu faktörleri balıkların ve diğer canlıların o bölgede bulunup bulunmadığıyla ilişkilendiriyoruz. Dip çamuru temizlendikten sonra bu bölgede biyoçeşitliliğin artacağını umuyoruz. 19. sefer buraya gelişimiz, 2023'ten beri her 2 ayda bir buradaki 4 istasyonda ölçümler yapıyoruz. Kısa süreli sonuçlardan bahsedecek olursak İzmit Körfezi doğu bölgesinde beklediğimiz tarzda iyileşmeler mevcut. Elde ettiğimiz sonuçlara göre bazı balık türlerine rastladık, bu da bizim için sevindirici haber."

Uzer, İzmit Körfezi'nin Marmara Denizi için çok önemli olduğunu dile getirerek, burası temizlendiğinde Marmara Denizi'nin de müsilaj bakımından iyileşmesini beklediklerini kaydetti.

"Amacımız, sağlıklı bir deniz ekosistemi"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Meriç Deniz de 2004 yılından itibaren bütüncül çevresel yönetim anlayışıyla faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirterek, bugüne kadar İzmit Körfezi'nde 6 bin saat havadan denetim yaptıklarını bildirdi.

İzmit Körfezi'nde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, İÜ ve ODTÜ ile bilimsel izlemeler yaptıklarını ifade eden Deniz, arıtma tesisleri vasıtasıyla buraya arıtılmış su bıraktıklarını vurguladı.

Deniz, İzmit Körfezi'nde sağlıklı ekosistem ulaşmasını istediklerini dile getirerek, "İzmit Körfezi'nin eski günlerdeki gibi tertemiz, balıkların kuluçkahanesi olacak bir deniz su kalitesine kavuşmasını istiyoruz. Amacımız, sağlıklı bir deniz ekosistemi." dedi.