Kocaeli'de TCG Fırtına hücumbotu ziyarete açıldı

İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla TCG Fırtına hücumbotu ziyarete açıldı.

İzmit Yat Limanı'nda demirleyen gemi, kent sakinlerinin ilgisini çekti.

Limana çocuklarıyla gelenler, etkinlik sayesinde Türk Deniz Kuvvetlerinin rüzgar sınıfı hücumbotlarından gemiyi yakından görme ve inceleme fırsatı buldu.

Burada kayıt yaptıran ziyaretçiler, gemi personeli eşliğinde hücumbotu gezdi.

Ziyaretçilere, gemide bulunan silah sistemleri, teknik donanım ve görev faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Hücumbotu ailesiyle ziyarete gelen Oğuzhan Meraklı, AA muhabirine, faaliyetin düzenlenmesinde emeği geçen Türk Deniz Kuvvetlerine ve diğer kurumlara teşekkür ederek, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünü kutladı.

Gemiyi ziyaret ederek oğlu Görkem'in merakını giderdiklerini dile getiren Meraklı, "Gemi güncel donanımlara sahip, gemi personeli de oldukça donanımlı. Denizlerde kendimizi güvende hissettik. Silah sistemlerinin bakımları çok iyi yapılmış. Sistemler denizde olmasına rağmen çok diri duruyordu. Silah sistemleri son teknoloji kullanılarak modern şekilde yapılmış. Gurur duyduk." ifadesini kullandı.

Hücumbot, saat 17.00'ye kadar ziyarete açık kalacak.