İzmit Belediyesi Muharrem Ayında Aşure Dağıttı
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İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Muharrem ayı dolayısıyla karakollarda, hastanelerde, taksi duraklarında ve camilerde vatandaşlara aşure dağıttı.
İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Muharrem ayı dolayısıyla karakollarda, hastanelerde, taksi duraklarında ve camilerde vatandaşlara aşure dağıttı.
İzmit Belediyesi, kentin farklı bölgelerinde Muharrem ayının 10'uncu günü dolayısıyla aşure dağıttı. Binlerce aşure, İzmit Belediyesi Aşevi'nde pişirilerek vatandaşlara ikram edilecek şekilde hazırlandı.
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen aşure dağıtım etkinliğinde polis merkezlerinde mesai başındaki polislere, hastanelerdeki görevli personele, taksi duraklarında çalışan taksicilere ve camii cemaatlerine ikramlarda bulunuldu.