Üye Girişi
Haberler

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çalışmalarını ve projelerini anlattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 5 yıllık dönemde hayata geçirdiği çalışmaları ve yeniden seçilmesi halinde gerçekleştirmeyi vadettiği projeleri anlattı.

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı, Mühip Kanko, Nail Çiler, İl Başkanı Bülent Sarı ve partililer katıldı.

Hürriyet, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart 2019'da İzmit'te belediyeyi devraldıklarını söyledi.

Belediye meclisinde çoğunluk sahibi olmamaları nedeniyle bir taraflarının eksik kaldığını belirten Hürriyet, buna rağmen şikayet etmeden hizmet üretmeye çalıştıklarını kaydetti.

Hürriyet, "Şu 5 yıllık süreçte vicdanen rahatız. En düzgün, en şeffaf şekilde yönetmeye çalıştık ekip arkadaşlarımızla." dedi.

Göreve geldiklerinde belediyenin kreşinin bulunmadığını, şu an 4'üncü kreşi açmak üzere olduklarını aktaran Hürriyet, "Bir tane bile kütüphanemiz yoktu. İki tane kocaman kütüphaneyi açmak nasip oldu. Kocaman bir aşevi açmayı başardık." diye konuştu.

Hürriyet ayrıca, yeniden seçilmesi halinde yapmayı vadettiği opera ve bale binası, Hulusi Kentmen Yeşilçam Sinema Evi, Su Müzesi, macera ve oyun parkı, Çınar Çocuk Evleri'nin aralarında yer aldığı projelerin sunumunu yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Fatma Kaplan Hürriyet Hürriyet Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş 5 milyonluk soruyu bildi mi? Berk Göktaş 5 milyonluk soruyu yanıtladı mı, doğru cevap verdi mi? Bakara suresinde İsrailoğullarının istedikleri arasında hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster Bakara suresi sorusunun cevabı nedir? Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru cevabı ne? Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk sorunun cevabı! DEM Parti Artvin Arhavi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Artvin Arhavi adayı Rezan Kayran Ay kimdir? DEM Parti Artvin Ardanuç Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Artvin Ardanuç adayı Zeynep Nur Akkuş Dağ kimdir? DEM Parti Amasya Gümüşhacıköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Amasya Gümüşhacıköy adayı Ayşegül Korkutan kimdir? DEM Parti Afyonkarahisar Sultandağı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Afyonkarahisar Sultandağı adayı Mehmet Şükrü Kahraman kimdir? DEM Parti Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Afyonkarahisar Sandıklı adayı Recep Erkek kimdir? DEM Parti Afyonkarahisar Emirdağ Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Afyonkarahisar Emirdağ adayı Serdar Dalmış kimdir? DEM Parti Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Afyonkarahisar Dinar adayı Hazar Ziya Kızıl kimdir? DEM Parti Trabzon Of Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Trabzon Of adayı Çetin Aryindoğan kimdir? DEM Parti Trabzon Araklı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Trabzon Araklı adayı Meltem Aslan kimdir? DEM Parti Trabzon Akçaabat Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Trabzon Akçaabat adayı Hasan Gezici kimdir? DEM Parti Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tekirdağ Süleymanpaşa adayı Nesip Güneş kimdir? DEM Parti Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tekirdağ Marmaraereğlisi adayı Deniz Türkmenoğlu kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title