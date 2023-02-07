İZMİRLİLER YARDIMA KOŞTU; MEHMET EMİR'İN NOTU DUYGULANDIRDI

KAHRAMANMARAŞ merkezli 2 ayrı depremin ardından İzmirliler seferber olurken, afetzedelerin temel ihtiyacı olan battaniye, mont gibi çok sayıda malzeme yardım etmek isteyen vatandaşlar tarafından yetkililere teslim ediliyor.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 2 ayrı depremin ardından İzmirliler seferber olurken, afetzedelerin temel ihtiyacı olan battaniye, mont gibi çok sayıda malzeme yardım etmek isteyen vatandaşlar tarafından yetkililere teslim ediliyor. Toplanan malzemelerden ailesiyle kıyafet yardımında bulunan Mehmet Emir Işık'ın (10) eşyaların arasına bıraktığı, "Merhaba ben İzmir Güzelbahçe'den Mehmet Emir Işık. Sabah okula gitmeden önce haberlere bakarken orada deprem olduğunu duydum. Çok üzüldüm. Siz üşümeyin diye bu kıyafetleri gönderdim. Sizleri çok seviyoruz" notu ise duygulandırdı.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İzmirliler de afet bölgesindeki vatandaşlara yardım etmek için harekete geçti. Çalışmalara destek vermek isteyen vatandaşlar İzmir Valiliğince, Türk Kızılayı Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi yardımlarının toplandığı alana çadır, uyku tulumu, battaniye, pil, ısıtıcı, el feneri, bot, mont, temizlik malzemesi, bebek bezi ve gıda kolileri gibi malzemeleri getirip, yetkililere teslim etmeyi sürdürüyor. Ailesiyle kıyafet yardımında bulunan Mehmet Emir Işık'ın ise eşyaların arasına, "Merhaba ben İzmir Güzelbahçe'den Mehmet Emir Işık. Sabah okula gitmeden önce haberlere bakarken orada deprem olduğunu duydum. Çok üzüldüm. Siz üşümeyin diye bu kıyafetleri gönderdim. Sizleri çok seviyoruz" notu bıraktığı görüldü. Mehmet Emir'in notu duygulandırdı.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Türk Kızılayı Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi'ne yardım getiren vatandaşlardan makine yedek parça üreticisi Muharrem Yüksel (37), "Vatandaş olarak görevimiz. Elimden keşke daha fazlası gelseydi. İzmir depreminde bizim başımıza geldi. Birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Battaniye getirdim, elimden gelen buydu" dedi.

Yardım getiren vatandaşlardan Sancar Gürbilek (45), "Battaniye getirdim. Allah ölenlere rahmet eylesin, yaralılara acil şifalar" derken, Lojistik firması sahibi Şerafettin Güney (53), "Allah'ın izniyle yardım getirdik. Elimizden geleni yapıyoruz. Duyunca çok kötü olduk. Allah bir daha yaşatmasın. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çamaşır, giyecek ve ayakkabı getirdim" ifadelerini kullandı.

Kuyumcu ve halı saha işletmecisi İsmail Sarı (44), "Allah'ım beterinden saklasın. Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar, geride kalanlara sabır diliyorum. Mont, battaniye, pantolon, kazak getirdim. Elimden olduğunca yardımcı olmak istedim. İnşallah rabbim bir daha bunları yaşatmasın" dedi.

Türk Kızılay İzmir Şube Koordinatörü Eray Uslu ise "450 gönüllümüzle gelen ürünlerin tasnifini yapıp, TIR'larda yüklüyoruz. Sonrasında afet bölgesine gönderiyoruz" dedi.

Kızılay ekiplerine yardımcı olan gönüllülerden izci grubu üyesi Enes Tahir Mercan (16) da "Biz de burada izciler olarak görev yapıyoruz. Toplanan yardımların paketlenmesinde yardımcı oluyoruz" diye konuştu.