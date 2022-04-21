İzmirli Esnaf: Zamlardan Bıktık. 15-16 Senedir Buradayım, Böyle Sıkıntı Yaşamadım

İZMİR (ANKA) - KERİM UĞUR

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Konak ilçesine bağlı Basmane semtinde esnafı ziyaret etti. Yücel'e yaşadığı sorunları anlatan bir esnaf, "Satışlar kısıtlı, hal kalmadı bizde. Bugün gelen tavuğu yarın zamlı alıyoruz. Zamlardan bıktık artık. 15-16 senedir buradayım, böyle bir sıkıntı yaşamadım" diye konuştu. Yücel ise "Esnafın işleri kötü, siftah yapamıyor; kirasını faturasını, ödeyemiyor" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından ile birlikte Konak'ta esnafın sorunlarını dinledi.

Basmane'deki Anafartalar Caddesi'nde tavuk ürünleri satan bir esnaf, Yücel'e dert yanarak, "Satışlar kısıtlı. Hal kalmadı bizde. Bugün gelen tavuğu yarın zamlı alıyoruz. Zamlardan bıktık artık. 15-16 senedir buradayım, daha önce böyle bir sıkıntı yaşamadım. Yanlış politikalardan kaynaklanıyor. Akşam 'Markette fahiş fiyata fırsat vermeyeceğiz' diyorlar. Sabah bakıyoruz market zam yapmış, milletle alay ediyorlar" dedi.

"ALKOL ÜRÜNLERİNE ZAM GELECEK"

Bir tekel bayii de zamlardan şikayet ederek, "Ayın birinde alkollü içkilere maliyet zammı gelecek. Firmalar mesaj göndermiş. Ne olacak, nereye gidecek? Kime satacağız? Allah sonumuzu hayır etsin. Maliyet zammı dediğimiz, mazot. Onlar da haklı. 2023'te çözeriz inşallah" diye konuştu.

"BİR KOLİ YUMURTA 60 LİRA"

Bir yurttaş ise "Bir koli yumurta 60, bir kilo et 160 lira. Millet nasıl yaşayacak? Aldığım asgari ücret. Ne yiyeceksin, ne içeceksin? Kira mı vereceksin, nasıl yaşayacaksın? Eve 2 bin 300 lira elektrik faturası geldi" dedi.

Yücel ise "Basmane Anafartalar Caddesi esnafımızı ziyaret ettik. Esnafın işleri kötü, siftah yapamıyor; kiralarını, faturalarını ödeyemiyor. Esnaf dertli ama çaresiz değil" diye konuştu.