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İzmir ve Manisa'da dün çıkan 13 yangın kontrol altına alındı

İzmir ve Manisa'da dün çıkan 13 yangın kontrol altına alındı
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İZMİR ve Manisa'da dün çıkan 6'sı ormanda, 7'si kırsal alanda olmak üzere toplam 13 yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İZMİR ve Manisa'da dün çıkan 6'sı ormanda, 7'si kırsal alanda olmak üzere toplam 13 yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Muğla ve Antalya başta olmak üzere birçok kentte orman yangınları sürerken, İzmir ve Manisa'da da dün yangınlar çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle 6 orman ve 7 kırsal alandaki yangın kontrol altına alındı. Yangınların ardından bölgelerde soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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