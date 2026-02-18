Haberler

İzmir ve Aydın'da okullar ramazan ayına hazırlandı

İzmir ve Aydın'da okullar ramazan ayına hazırlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığınca "Maarifin Kalbinde Ramazan" başlığıyla tüm illere gönderilen yazı kapsamında İzmir ve Aydın'daki okullarda ramazan ayının manevi atmosferini hissettirecek etkinlikler düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca "Maarifin Kalbinde Ramazan" başlığıyla tüm illere gönderilen yazı kapsamında İzmir ve Aydın'daki okullarda ramazan ayının manevi atmosferini hissettirecek etkinlikler düzenlendi.

İzmir'de ramazan ayı boyunca "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla öğrencilerin paylaşma bilincini geliştirmeye, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye yönelik etkinlikler planlandı.

Bu kapsamda okulların koridorlarında ramazana yönelik ışıklandırma ve süslemeler yapıldı.

Aydın

Aydın'da tüm ilçelerde okullarda ramazan dolayısıyla etkinlik ve süsleme yapıldı.

Efeler ilçesindeki Şehit Polis Nedip Cengiz Eker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ramazan süslemeleri, okulun çeşitli noktalarına asıldı.

Kaynak: AA " / " + Ahmet Bayram -
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama

Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü

Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Fenerbahçe'de çifte Asensio müjdesi

Karar verildi! Yıldız isim Fener'in yeni kaptanı olacak
Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama

Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Cem Uzan'ı yıkan karar

Cem Uzan'ı yıkan karar! Milyonlarca dolarlık kaçış bitti