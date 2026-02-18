İzmir ve Aydın'da okullar ramazan ayına hazırlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca "Maarifin Kalbinde Ramazan" başlığıyla tüm illere gönderilen yazı kapsamında İzmir ve Aydın'daki okullarda ramazan ayının manevi atmosferini hissettirecek etkinlikler düzenlendi.

İzmir'de ramazan ayı boyunca "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla öğrencilerin paylaşma bilincini geliştirmeye, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye yönelik etkinlikler planlandı.

Bu kapsamda okulların koridorlarında ramazana yönelik ışıklandırma ve süslemeler yapıldı.

Aydın

Aydın'da tüm ilçelerde okullarda ramazan dolayısıyla etkinlik ve süsleme yapıldı.

Efeler ilçesindeki Şehit Polis Nedip Cengiz Eker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ramazan süslemeleri, okulun çeşitli noktalarına asıldı.