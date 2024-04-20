İzmir Valisi Süleyman Elban, 23 Nisan'da Cumhuriyet Meydanı'na davet etti

İzmir Valisi Süleyman Elban, kentte yaşayanları 23 Nisan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanacağı Cumhuriyet Meydanına davet etti.

Valilikten yapılan açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 104. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın salı günü coşkuyla kutlanacağı belirtildi.

İzmir Valiliği koordinesinde hazırlanan kutlama programı kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar ile çok sayıda vatandaşın, Cumhuriyet Meydanı'nda çeşitli gösteriler için bir araya geleceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Elban, şunları kaydetti:

"Ulusal egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın sembolü TBMM'nin kuruluşu ile birlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl da büyük coşkuyla ve heyecanla kutlayacağız. İzmirli hemşehrilerimizin milli bayram hassasiyetinin her zaman en üst seviyede olduğunu biliyoruz. Bu anlamda tüm İzmirli hemşehrilerimizi, evlerini ve iş yerlerini şanlı bayrağımızla süslemeye, 23 Nisan Salı sabahı da ellerimizde Türk bayrağı, gönlümüzde vatan sevgisi ile 7'den 70'e hep birlikte Cumhuriyet Meydanımızı doldurmaya davet ediyorum."