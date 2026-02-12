İzmir Valiliğinden kuvvetli yağış, taşkın ve lodos uyarısı

İzmir Valiliği, vatandaşları kentte aralıklarla etkili olacak sağanak ve lodos konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte son günlerde etkisini sürdüren şiddetli yağışların bu akşam saat 22.00 ile yarın saat 18.00 arasında en güçlü seviyeye ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Yağışın kent genelinde etkili olmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Derelerdeki su debilerinin ciddi şekilde yükselmiş olması nedeniyle özellikle Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak ve Menderes ilçelerimizde bulunan dere yataklarında taşkın riski yüksek seviyededir." ifadesi yer aldı.

Kent genelinde kuvvetli lodos beklendiğine işaret edilen açıklamada, kuvvetli lodos nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, deniz ulaşımında aksamalar ve soba, doğal gaz kaynaklı risklere karşı da dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda kent sakinlerine çağrıda bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın, dere yatakları ve taşkın riski bulunan alanlardan uzak durmaları, su birikintisi bulunan yollarda dikkatli seyretmeleri, çatı altları ve riskli alanlarda bulunmamaları, resmi kurumlarımızın yapacağı duyuru ve uyarıları takip etmeleri önemle rica olunur."