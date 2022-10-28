İzmir Valiliği'nden Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına 20 kişi sınırı! Peş peşe açıklama geldi

İzmir Valiliği tarafından Sivil Toplum Kurulu ve baroya gönderilen yazıda, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına en fazla 20 kişinin katılması istendi. İzmir Barosu da Valiliğin açıklamasının ardından bir açıklama gerçekleştirerek, etkinliklere tam kadro katılacaklarını dile getirdi.

İzmir Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla ilgili meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarına gönderdiği yazıda 'Katılacak kişi sayısı 20'yi geçmesin" ifadelerine yer verildi. İzmir Valiliği tarafından kurumlara bildirilen 20 kişi sınırlamasına tepkiler ise gecikmedi.

BARODAN AÇIKLAMA GELDİ

İzmir Barosu, valiliğe tepki gösterdi ve "Bizler, İzmir Barosu Yönetim Kurulu olarak, Cumhuriyetimizin ilan edildiği bu önemli günün büyük bir coşku ve mümkün olan en geniş katılımla kutlanması gerektiğine inanmaktayız. 114 yıllık geçmişi ve birçok konuda ülkede öncü olan İzmir Barosu'nun seçilmiş yönetim kurulu olarak baromuza kayıtlı tüm meslektaşlarımızla beraber 29 Ekim günü tören alanında olma azminde olduğumuzu bildiririz" açıklamasında bulundu.

"CUMHURİYET DEĞERLERİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Cumhuriyet Bayramı'nda protokol sınırlandırmasını kabul etmiyoruz. Bir kez daha tüm üyelerimizle beraber alanda olacağız" mesajı verilen açıklamada, İzmir Valiliği'nin 2018 yılında da benzer bir girişimde bulunduğu anımsatıldı.

Açıklamada, "Şimdi anlıyoruz ki siyasallaşmış bürokratik zihniyet, geçen dört yıl içinde hiç değişmemiş ve milli bayramları yurttaşlardan kaçırabileceği düşüncesiyle İzmir Barosu'ndan korteje katılmak üzere 20 kişilik liste yollamasını istemiştir. Bir kez daha tekrarlıyoruz: Cumhuriyeti halktan kaçırmanıza izin vermeyeceğiz. Vazgeçmedik, biat etmedik, teslim olmadık. Cumhuriyet değerlerini, laik Türkiye Cumhuriyeti'ni, hukuk devletini, insan hak ve özgürlüklerini korumaya devam edeceğiz. Aynı kararlılıkla, 29 Ekim 2022 tarihinde Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Baromuz üyesi bütün meslektaşlarımızla birlikte, çok daha kalabalık ve çok daha coşkulu şekilde katılacağımızı tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.