İzmir'de uyuşturucu operasyonuna 18 tutuklama

Güncelleme:
Torbalı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı. Narkotik ekipleri, yaklaşık 3 ay süren çalışmalar sonucunda eş zamanlı operasyon gerçekleştirerek çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı.

Torbalı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren çalışmaların ardından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, satışa hazır halde çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

