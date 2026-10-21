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İzmir Selçuk'ta öğrenciler fotoğraf satışıyla barınak hayvanlarına destek verdi

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İzmir Selçuk'ta öğrenciler fotoğraf satışıyla barınak hayvanlarına destek verdi
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İzmir'in Selçuk ilçesindeki İsabey İlkokulu öğrencileri, 'Sokaktaki Dostlarımız' projesi kapsamında sokak hayvanlarının fotoğraflarını çekip velilere sattı. Elde edilen gelirle ilçedeki bir hayvan barınağındaki hayvanların mama, aşı ve ilaç ihtiyaçlarına katkı sağlandı.

İZMİR'in Selçuk ilçesindeki İsabey İlkokulu'nun öğrencileri, sokak hayvanlarına dikkat çekmek ve ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla 'Sokaktaki Dostlarımız' projesini hayata geçirdi. Sokak hayvanlarının fotoğraflarını çeken öğrenciler, bu fotoğrafları velilerine satarak elde edilen gelirle hayvanların mama, aşı ve ilaç ihtiyaçlarının karşılanmasına destek oldu.

Selçuk ilçesindeki İsabey İlkokulu, 'Sokaktaki Dostlarımız' projesini hayata geçirdi. Tüm kademelerinde öğrenim gören öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının gönüllü katılımıyla gerçekleştirilen proje kapsamında; öğrenciler, sokakta karşılaştıkları hayvanların fotoğraflarını çekti. Öğrencilerin çektiği fotoğraflar, 'Dostumuzun Kimlik Kartı' ile birlikte değerlendirilerek hayvanların nerede görüldüğü ve öğrencilerde hangi duyguları uyandırdığı ortaya konuldu. Sokaktaki can dostlarına dikkat çekmek, hayvan sevgisi, merhamet ve toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi amacıyla çekilen fotoğraflar, velilere satıldı. Elde edilen gelirle de ilçedeki bir hayvan barınağındaki hayvanların mama, aşı ve ilaç gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlandı.

'ÇOCUKLARIMIZ DEĞERLERİ YAŞAYARAK ÖĞRENİYOR'

Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Serkan Atlan, çalışmanın yalnızca fotoğraf çekmekten ibaret olmadığını belirterek, "Çocuklarımızın bir canlıyı fark etmesi, ona karşı merhamet ve sorumluluk duygusu geliştirmesi ve bu duyguyu somut bir iyiliğe dönüştürmesi eğitim açısından son derece kıymetlidir. Öğrencilerimiz yalnızca fotoğraf çekmiyor; gözlemliyor, düşünüyor, üretiyor ve ortaya koydukları çalışmanın ihtiyaç sahibi hayvanlara ulaşmasını sağlıyor. Böylece sevgi, merhamet, yardımlaşma ve sorumluluk gibi değerleri yaşayarak öğreniyorlar" dedi.

HEM ÜRETİM HEM PAYLAŞIM

İsabey İlkokulu Müdürü Mustafa Güzel ise "Öğrencilerimizin sokakta yaşayan hayvanları fark etmelerini, onları tanımalarını ve onlar için bir şey yapabileceklerini görmelerini istiyoruz. Böylece hem üretmenin hem paylaşmanın hem de elde edilen kazanımı güzel bir amaç doğrultusunda değerlendirmenin anlamını yaşayarak öğreniyorlar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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