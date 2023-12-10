İzmir Seferihisar'da Mandalina Şenliği Düzenlendi
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, mandalina şenliği düzenlendi. Şenlik kapsamında üreticiler ve sivil toplum kuruluşları stant açtı. Şenlikte mandalina toplandı, müzayede ile satıldı ve kraliçe ve kral seçildi. Şenlik Zakkum konseri ile sona erdi.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, mandalina şenliği düzenlendi.
Bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen şenlik kapsamında ilçe pazaryerinde üreticiler ile sivil toplum kuruluşları stant açtı.
Bando eşliğinde yapılan geleneksel şenlik kortejine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.
Açılışta konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tarım topraklarına sahip çıkmayı kutladıklarını belirterek tarımdan vazgeçilemeyeceğini söyledi.
Daha sonra LÖSEV yararına mandalina toplandı, toplanan mandalinalar müzayede ile satıldı. Dans gösterileri ve animasyonlar ile süslenen şenlikte "Mandalina Kraliçesi" Gamze Aygın, "Mandalina Kralı" İbrahim Efe Özfırat seçildi.
Şenlik müzik grubu Zakkum'un konseri ile sona erdi.