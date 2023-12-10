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İzmir Seferihisar'da Mandalina Şenliği Düzenlendi

10 Aralık 2023 21:15 Son Güncelleme: 21:16 Abone Ol

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, mandalina şenliği düzenlendi. Şenlik kapsamında üreticiler ve sivil toplum kuruluşları stant açtı. Şenlikte mandalina toplandı, müzayede ile satıldı ve kraliçe ve kral seçildi. Şenlik Zakkum konseri ile sona erdi.