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İzmir polisinin ATV araçları hizmete girdi

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İzmir Emniyet Müdürlüğü envanterine dahil edilen 20 ATV motor, törenle göreve başladı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü envanterine dahil edilen 20 ATV motor, törenle göreve başladı.

Konak Meydanı'nda düzenlenen törene katılan Vali Süleyman Elban, ATV'lerle görev yapacak polis memurlarıyla sohbet etti, görevlerinde başarı diledi.

Elban burada yaptığı açıklamada güvenlik birimlerinin eğitim ve kurslarla kişisel gelişimlerinin, kabiliyetlerinin ve bilgi becerilerinin artması için sürekli çalıştıklarını belirterek, bunun yanı sıra onları çağın gerektirdiği alet, araç ve teknolojik malzemelerle de desteklediklerini söyledi.

ATV motorların Karşıyaka, Bayraklı, Konak ve Balçova olmak üzere 4 sahil ilçede görev yapacağını aktaran Elban, "Asayiş timlerimizle ilgili 20 tane ATV'miz var. Daha hızlı hareket edebilmeleri, binek araçların giremediği yerlere daha rahat girebilmeleri nedeniyle ihtiyaç duyuldu. İlimiz büyük, metropol bir il olduğu için daha hızlı erişim için aynı zamanda motorize ekiplere de önem veriyoruz. Yeni yeni motorize ekipleri de filomuza katıyoruz. Bugün bu 20 ATV'nin yanında yeni motosikletlerimiz de var. Onlar da takviye olarak asayiş ekiplerimize dahil olacaklar." diye konuştu.

Daha sonra 20 ATV ve 5 motosiklet meydandan hareket ederek göreve başladı.

Kaynak: AA / Güncel

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