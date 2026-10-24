Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Ödemiş'te traktörle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Küçükavulcuk Mahallesi'ndeki kazada yolcu durağına da çarpan motosikletin sürücüsü İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken traktör sürücüsü gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Küçükavulcuk Mahallesi'nde Sezer R. (23) yönetimindeki 35 CAS 050 plakalı motosiklet, ara yoldan çıkan Mümin Ç. (89) idaresindeki 35 Z 1655 plakalı traktörle çarpıştı, ardından yolcu durağına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Sezer R, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, daha sonra İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Traktör sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de bir ilk! Muş'taki hasta İstanbul'da ameliyat edildi

Türkiye'de bir ilk! 1.400 kilometre uzaktan ameliyat edildi
Bağcılar'da zincirleme kaza! Yaralılar var

İstanbul'u kilitleyen kaza! 3 şerit trafiğe kapatıldı
Galatasaray'da derbi öncesi Barış Alper Yılmaz alarmı! Karar verildi

Galatasaray'da derbi öncesi Barış Alper alarmı! Karar verildi
ABD'den İran'a saldırı sinyali! Tahran'ın korkutan planı ortaya çıktı

ABD "Saldıracağız" dedi, İran hayatı durduracak misillemeyi ilan etti
Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı

Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı
İddia: Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete hakkında gözaltı kararı

SPK'nın önemli isimlerindendi! Fon skandalı ona da sıçradı
Ciddi ilişki için sosyal medyadan ilan verdi! Belgelerini tek tek paylaştı

Ciddi ilişki için sosyal medyadan ilan verdi! Belgelerini tek tek paylaştı