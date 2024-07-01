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İzmir Metrosu'nda yürekler ağza geldi! Ters yöne hareket eden yürüyen merdivende 11 kişi yaralandı

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İzmir Metrosu'nda, arızalanan yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu 11 kişi hafif şekilde yaralandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yürüyen merdivenlerin bakımının arızadan 1 gün önce yapıldığını ve hukuki inceleme başlatıldığını açıkladı.

İzmir Metro'sunda, arızalanan yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı hastanelere kaldırdı.

VATANDAŞLAR DENGELERİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ

Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı. Ters yönde hareket eden merdivende, dengesini kaybederek düşen 11 kişi hafif şekilde yaralandı.

İzmir Metrosu'nda yürekler ağza geldi! Ters yöne hareket eden yürüyen merdivende 11 kişi yaralandı

11 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Durumu görenler hemen sağlık ekiplerine ihbarda bulunarak yaralıların yardımına koştu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kazazedeleri kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.

İzmir Metrosu'nda yürekler ağza geldi! Ters yöne hareket eden yürüyen merdivende 11 kişi yaralandı

"BAKIM, ARIZADAN 1 GÜN ÖNCE YAPILDI"

İzmir Büyükşehir Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Üçyol Metro İstasyonu yürüyen merdivenlerinin servis ve bakımı, arızanın meydana gelmesinden bir gün önce 30 Haziran günü yapılmış, tutanaklara göre saat 17.00'de tamamlanmıştır. Söz konusu arızanın nedenini belirlemek üzere Metro AŞ teknik ekipleri ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi uzmanları birlikte çalışmaktadırlar, ayrıca eşzamanlı olarak hukuki inceleme başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

Sihirbazın Çırağı:

11 çok az, böyle bir aksama da en aşağı 50-60 kişiyi götürmeliydi

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