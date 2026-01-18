Haberler

8 ilde 'uzlaştırma' yalanı ile dolandıranlara operasyon; 15 tutuklama

8 ilde 'uzlaştırma' yalanı ile dolandıranlara operasyon; 15 tutuklama
İzmir merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini avukat olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 27 kişi gözaltına alındı. 15 şüpheli tutuklandı ve toplamda 235 kişiden 15 milyon TL'yi aşkın para kaptıkları belirlendi.

İZMİR merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini uzlaştırmacı avukat olarak tanıtıp, 235 kişiyi toplam 15 milyon TL'nin üzerinde dolandırdıkları öne sürülen 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'Sanal medyadan kadınlarla sohbet etmişsiniz. Cinsel istismar suçundan hakkınızda dava açıldı' diyerek irtibata geçtikleri kişileri, avukat ve uzlaştırma yalanı ile dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından liderliğini A.S.G.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik İzmir, İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Balıkesir, Kırklareli, Karabük ve Mardin'de 13 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 27'si yakalandı. Şüphelilerin 235 kişiyi toplam 15 milyon TL'nin üzerinde dolandırdıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

