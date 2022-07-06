Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve 31 şüpheli serbest kaldı

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Menderes Belediyesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gözaltındaki 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Başkan Kayalar'ın da bulunduğu 31 şüpheli Menderes Adliyesine sevk edildi.

32 KİŞİ SERBEST KALDI

Şüphelilerden 22'si savcılık ifadelerinin ardından, Belediye Başkanı Kayalar ve 8 şüpheli ise sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İkinci operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile 3 kişiye adli kontrol şartları kapsamında yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına da karar verildi. Soruşturma kapsamında aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 21 kişinin de ifadesine başvuruldu.

"VEREMEYECEĞİMİZ HESABIMIZ YOK"

Karar sonrası adliye çıkışında açıklama yapan Mustafa Kayalar, bu süreçte kendisine destek olan CHP İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın ve avukatlara teşekkür etti.

Kayalar yaşanan süreç ile ilgili şunları söyledi:

"Biz bir kamu kurumunun başkanıyız, bizim hakkımızda ihbarlar da şikayetler de olabilir ama bizim alnımız açık, veremeyeceğimiz bir hesabımız yok. Düzgün bir adaletle, doğru bir adaletle her türlü hesabı vermeye hazırız. Ben çalışma arkadaşlarıma da (önceki operasyonda gözaltına alınan) 28 kişiye de çok teşekkür ediyorum, her zaman onların yanındayım. Onların dürüstlüğüne ve adilliğine inanıyorum. Aynı benim gibi onlar da sonuna kadar tertemizler."

SORUŞTURMA VE OPERASYONLAR

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen yolsuzluk operasyonunda 4 Temmuz'da "ihaleye fesat karıştırma" suçu kapsamında "çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde usulsüzlükler yapılarak yaklaşık 10 milyon liralık kamu zararının oluşmasında sorumlulukları bulunduğu" iddiasıyla 28 kişi gözaltına alınmıştı.

Bu soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucu dün de "bir otelin, imar planına aykırı şekilde yapılmasına izin vererek rüşvet aldıkları" iddiasıyla Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve meclis üyesi E.G. ile otelin müdürü ve mimarlık şirketinin sahibi gözaltına alınmıştı.