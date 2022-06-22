İzmir Körfezi'nden çıkan atıklar şaşırttı: Bisiklet, kamp sandalyeleri ve dahası

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde 'Atıksız Körfez Dönüşen Gelecek' projesi çerçevesinde Pasaport İskelesi yakınlarında körfez temizliği amacıyla denize dalan dalgıçlar, deniz kıyısından bisiklet, kamp sandalyesi, kaykay ve cam şişeler gibi birçok atık çıkardı. Proje çerçevesinde çıkarılan atıklar, geri dönüşüm fabrikalarına gönderilecek.

Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürütücülüğünü yaptığı 'Atıksız Körfez Dönüşen Gelecek' projesi çerçevesinde İzmir Körfezi'nde temizlik çalışması başlatıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri ve üniversitelerin destek verdiği projede, İzmir Körfezinin 6 ayrı noktasında dalış faaliyeti gerçekleştirildi.

Bisiklet, kamp sandalyeleri ve dahası

Pasaport İskelesi civarında yapılan temizlik çalışmasında dalgıçlar; deniz kıyısından bisiklet, kamp sandalyeleri, kaykay, olta, cam şişe, plastik ve tahta kasalar ve demir parçaları gibi birçok atık çıkardı. Çıkarılan atıklar üniversite öğrencileri tarafından taşınarak sahil şeridinde yere serilen brandada sergilendi.

Atıklar geri dönüşüme yollanacak

Programda konuşan Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ruhşan Özdemir Çifçi, "Proje çerçevesinde toplanan atıklar ve ağların tamamını geri dönüşüm fabrikasında yeniden işlenmek üzere göndereceğiz. Bununla beraber buradan çıkan ağların bir kısmı kasa, saksı vb. ürünler olarak işlenecek. Bir kısmıyla Dokuz Eylül Üniversitesi laboratuarlarında 3D yazıcılarla doğada geri dönüştürebilir ürünler yapılacak. Bir kısmı da aktif kömür olarak elde edilecek. Bahsettiğimiz ürünler hem sanayicilerimizin hem de girişimcilerimizin önünü açacak. Atıktan katma değerli ürünler kazandırma konusunda bilimsel olarak bize kaynak olacak" dedi.

Görgülüarslan'dan temizlik ve kirletmeme çağrısı

Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ise "Bu bir farkındalık çalışması. Çıkan atıkların tamamı maalesef insan kaynaklı kirlilikler. Biz yöremize gerekli özeni göstermiyoruz. Daha sağlıklı çevre için her yurttaşa çok önemli görevler düşüyor. Aslında hepimizin yapabileceği işler bunlar, çevreye saygı duymak ve kirletmemek. Kendimiz ve için daha güzel bir yarın için gerekli şeyler. Maalesef ve muhtemelen burada olta çocuklarımız balıkçılığı yapanlardan kaynaklanan çok yoğun bir kirlilik var. Proje balık popülasyonunun ve çeşitliliğinin artırılmasına dönük olarak yapılan bir çalışma. Körfezdeki atıkların temizlenmesi, özellikle hayalet ağ diye tabir ettiğimiz ağların temizlenesine yönelik bir çalışma ama onunla beraber tüm denizi de temizliyoruz" diye konuştu.

Projenin Konak'tan başlatılmasının ardından tüm İzmir Körfezine yaygınlaştırılması hedefleniyor.