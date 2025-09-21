Haberler

İzmir Körfezi'nde Ölü Balıklar Kıyıya Vurmaya Devam Ediyor

İzmir Körfezi'nde artan hava sıcaklıkları ile birlikte ölü balıklar kıyıya vurmaya başladı. Bayraklı, Karşıyaka, Turan ve Konak sahillerinde görülen ölü balıklar, ekipler tarafından toplanıyor. Bölgedeki kötü koku ve balık ölümleri, yerli ve yabancı ziyaretçilerin de dikkatini çekiyor.

İZMİR Körfezi'nde ölü balıklar kıyıya vurmaya devam ediyor. Özellikle Bayraklı, Karşıyaka, Turan sahillerinin yanı sıra Konak'taki kordon boyunda kıyıya vuran ölü balıklar ekipler tarafından toplanıyor.

İzmir Körfezi'nde geçen yıl toplu balık ölümleri sonrası bölgede hakim olan pis koku, hava sıcaklığının artmasıyla bu yıl da zaman zaman etkisini sürdürüyor. Yayılan kötü koku sonrası körfezde balık ölümleri de yaşanıyor. Özellikle Bayraklı, Karşıyaka, Turan sahillerinin yanı sıra Konak'taki kordon boyunda irili ufaklı ölü balıklar, görüldü. Kıyıya vuran ölü balıklar ekipler tarafından toplanmaya devam ediyor.

'SAHİL KENARINDA ÖLÜ BALIKLARLA KARŞILAŞMAKTAN DOLAYI ÜZGÜNÜZ'

İzmir'de yaşayan Hakan Ceyhan (55), "Deniz kirliliğinden ya da doğa olayında mı bilmiyorum ama burada gezerken ölü balıkları görmekten dolayı üzgünüz. Yetkililer çaresini mutlaka bulmalı" dedi.

İzmir'e İstanbul'dan iş seyahati için geldiğini belirten Enise Ayça Dal (28) da "Balık ölümleri kötü bir görüntü. Bir fotoğraf çektirelim istedik ama ölü balıkları gördük. Nedenini merak ettik. Ayrıca ağır bir da koku var. Biraz da bu kokudan olumsuz etkilenip, gelip baktık" diye konuştu.

