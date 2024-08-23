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İzmir Körfezi'nde Ölü Balık Alarmı: Kordon Boyunda Balık Tutulmaya Devam Ediyor

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İzmir Körfezi'nde kıyıya vuran yüzlerce ölü balık temizlenirken, Kordon boyunda balık tutanlar pis koku eşliğinde avlanmaya devam ediyor. Uzmanlar, balıkların tüketilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.

İZMİR Körfezi Bayraklı Sahili'nde kıyıya vuran yüzlerce ölü balık ekipler tarafından temizlenirken, Kordon boyuna gelenler pis koku eşliğinde balık tutmaya başladı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi ve TTB Üyesi Halk Sağlığı Uzmanı Ali Osman Karababa, "Ortada bir sorun yok cümlesi kurulana kadar balıkların tüketilmemesinde yarar olabilir" dedi.

Bayraklı Sahili'nde kıyıya çupra ve levrek başta olmak üzere her boydan yüzlerce ölü balık vurdu. Ölü balıklar ile deniz yüzeyindeki kirlilik pis bir kokuya neden olurken, ilçede sinekler de çoğaldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri tedirginlik yaratan ölü balıkları toplamak için çalışma başlattı. Ekipler, tahlil edilmek üzere denizden ve balıklardan numune aldı. Balıkların büyük bir kısmı belediye ekiplerince temizlenirken, pis koku etkisini sürdürüyor. İzmir İl Tarım Orman Müdürlüğü de konu ile ilgili inceleme başlattı. Diğer yandan temizlik sonrası Kordon boyuna gelenler, pis koku eşliğinde balık tutmaya başladı.

VATANDAŞLARA UYARI

TTB Merkez Konsey Üyesi ve TTB Üyesi Halk Sağlığı Uzmanı Ali Osman Karababa, Körfez'de balık tutan vatandaşlara yönelik uyarılarda bulundu. Karababa, "Ortada bir sorun var. Bu sorunun netleşmesi ve sonuçların ortaya çıkması da zaman alabilir. Bu nedenle erken dönemde koruyucu önlem almak gerekli. Ortada bir sorun yok cümlesi kurulana kadar balıkların tüketilmemesinde yarar olabilir" dedi.

'YARI BAYGIN BALIKLARI TUTMUYORUZ'

Kordon boyunda balık tutan Gökhan Apak (49), "Şu an balıklar çok seyrek, az. Çünkü çok fazla balık ölümü oldu. Balıklarda şu an bir şey yok, bunlar açık denizden geliyor, sağlıklı. Ancak yarı baygın balıkları tutmuyoruz, onlar tehlikeli olabilir. Onlara dikkat ediyoruz. Açık denizden gelenler, sürekli gezdiği için bu tuttuğumuz balıklarda sıkıntı olmaz" diye konuştu. Mehmet Öztekin (56) ise "Bugün çok fazla ölü balık görmedim. Tuttuğum balıklarda sıkıntı yok. Balıkları tutup, satıyorum. Balıklar gayet iyiler ve sağlıklı görünüyorlar. Bugün çok fazla ölü balık da göremedim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Balıkçılık Körfez İzmir Balıkçılık Tarım Çevre Sağlık Güncel Haberler

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