Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsüne çarpan tramvay raydan çıktı.

Halkapınar yönünden Fahrettin Altay yönüne giden tramvay, Gazi Bulvarı'nda sola dönmek için manevra yapan 35 DB 1108 plakalı belediye otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tramvay raydan çıktı.

Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

Ekiplerin tramvayı raya alma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA