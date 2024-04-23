İzmir Kitap Fuarı'nda Sivil Toplum Kuruluşlarına Yetersiz Alan İddiası

Türkiye Yazarlar Birliği İzmir Şube Başkanı Levent Ertekin, İzmir Kitap Fuarı'nda sivil toplum kuruluşları için ayrılan alanın okurları ağırlamak ve kitap sergilemek için uygun bir alan olmadığını iddia etti.

Kültürpark'ta bu yıl "Çocuk Edebiyatı" temasıyla kapılarını açan İzmir Kitap Fuarı'nda ücretsiz yer tahsisi yapılan çeşitli sivil toplum kuruluşlarından üyeler, basın açıklaması yaptı.

Türkiye Yazarlar Birliği İzmir Şube Başkanı Levent Ertekin, yaptığı açıklamada, Kültürpark'ta sivil toplum kuruluşları için ayrılan alanın uygun olmadığını, fuarın çok işlemeyen, atıl bir yerinde olduğunu savundu.

Ertekin, "Birkaç gün önce yağan yağmur olduğu gibi çadırlardan içeriye sızdı ve kitaplarımızın çoğu ıslandı. Bu bir eksikliktir. Bu verilen stantların hepsinde sandalye ve masa yoktu. Herkes sırtlandı bir şekilde buraya getirdi. STK'lar hamal değil. STK'lar bu memleketin sosyal yapısına destek sağlayan kurumlardır." dedi.

İzmir Şairler ve Bestekarlar Dernek Başkanı Nurgül Ekeke de fuardaki yerlerini beğenmediklerini belirterek, "Burada kaç gündür soğuk, rüzgar ve yağmur altındayız. Uzakta, kıyıda köşede kalmış, bir yere atılmış durumdayız." diye konuştu.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada fuarda 42 sivil toplum kuruluşu için stant oluşturulduğu belirtilerek, "Yer tahsisinin yanı sıra gölgelendirme çadırı ve elektrik enerjisi de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kuruluşlarımıza ücretsiz olarak temin edilmiştir. Fuarın söyleşi sahnelerinden Lozan Sahne de aynı alanda bulunmaktadır. Ayrıca fuarın tanıtım, etkinlik programı gibi mecralarında da sivil toplum kuruluşlarımızın düzenlediği imza, söyleşi gibi etkinlik bilgilerine yer verilmektedir. Sivil toplum kuruluşlarımıza desteğimiz bu ve bundan önceki fuarlarda da olduğu gibi önümüzdeki fuarlarımızda da devam edecektir." ifadelerine yer verildi.