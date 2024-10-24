İzmir Kınık'taki Yangın Ormana Sıçradı

İZMİR'in Kınık ilçesinde, tarım alanında çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kınık ilçesi Balaban Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp ormana sıçradı. Alevleri fark eden çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 1 helikopter, 27 arazöz, 7 su ikmal, 4 dozer ve 2 yer ekibi bölgeye sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.