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İzmir Kınık'ta Tarım Alanında Başlayan Yangın Ormana Sıçradı

İzmir Kınık'ta Tarım Alanında Başlayan Yangın Ormana Sıçradı
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İzmir'in Kınık ilçesinde, tarım alanında başlayan yangın kısa sürede ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.

İZMİR'in Kınık ilçesinde, tarım alanında başlayan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kınık ilçesi Bakaban Mahallesi'nde bugün saat 12.30'da tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı.

Alevleri fark eden çevredekiler durumu orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 1 helikopter, 27 arazöz, 7 su ikmal, 4 dozer ve 2 yer ekibi bölgeye sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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