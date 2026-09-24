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İzmir Kemalpaşa'da otomobil Nif Çayı'na devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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İzmir Kemalpaşa'da otomobil Nif Çayı'na devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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İzmir Kemalpaşa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin Nif Çayı'na devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobilin yol kenarındaki çaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

C.K. (36) idaresindeki 34 RM 3364 plakalı otomobil, Kemalpaşa- İzmir kara yolunun Ulucak mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Nif Çayı'na devrildi.

İhbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler araçtaki Fulya K'nin (36) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ile yolculardan H.D. (47) ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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