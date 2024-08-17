İzmir Karşıyaka'da Orman Yangını Devam Ediyor

HABER/FOTOĞRAF: KADİR DEVİR

(İZMİR) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahale sürüyor.

Helikopterlerle müdahalenin sürdüğü bölgede, yangının etkisi kırılmasına rağmen devam ediyor. Karagöl yolu üzerinde rüzgar nedeniyle etkisini arttıran yangın köylere yakın alanda devam ediyor.