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İzmir Karşıyaka'da kadın yükümlüler için filografi ve dikiş kursları tanıtıldı

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İzmir Karşıyaka'da kadın yükümlüler için filografi ve dikiş kursları tanıtıldı Haber Videosunu İzle
İzmir Karşıyaka'da kadın yükümlüler için filografi ve dikiş kursları tanıtıldı
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İzmir Karşıyaka'da kadın yükümlülerin mesleki gelişimini desteklemek için filografi ve dikiş kursları tanıtıldı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay Çelik, kurslarla yükümlüleri topluma kazandırmayı ve meslek sahibi yapmayı amaçladıklarını söyledi.

İzmir'de kadın yükümlülerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve toplumsal uyumlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen filografi ve dikiş kursları tanıtıldı.

Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Karşıyaka Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen kursların tanıtımı, belediyenin İmbatlı Mahalle Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay Çelik, programda yaptığı konuşmada yükümlüleri topluma kazandırmayı ve meslek sahibi yaparak geleceklerine yeni bir yön vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Bu tür projeleri kıymetli bulduklarını dile getiren Çelik, benzer faaliyetleri geliştirerek sürdüreceklerini kaydetti.

Programa Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürü Orhan Kaykaç ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Arzu Günaydın, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

Kaynak: AA
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