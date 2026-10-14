İzmir Karşıyaka'da gece devrilen ağaç park halindeki 4 otomobile hasar verdi

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde üzerine ağaç devrilen 4 otomobil hasar gördü.

Hidayet Erzeybek Caddesi'ndeki ağaç, gece kuvvetli rüzgarın etkisiyle park halindeki araçların üzerine devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ile Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri caddeyi bir süre trafiğe kapattı. Belediye ekipleri de ağacı keserek dalları kaldırdı. Otomobillerde hasar oluştuğu görüldü.

Otomobillerden birisinin dedesine ait olduğunu belirten Ege Denizaslanı (30), AA muhabirine, aracı 2 gün önce park ettiğini söyledi.

Durumu sabah uyandığında evinin balkonundan gördüğünü anlatan Denizaslanı, "Ekiplere haber verdik. Çalışma yapıyorlar. Dedemin arabası ama ben kullanıyorum. Oldu, yapacak bir şey yok." dedi.

Kaynak: AA