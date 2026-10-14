Haberler

İzmir Karşıyaka'da gece devrilen ağaç park halindeki 4 otomobile hasar verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Karşıyaka'da gece devrilen ağaç park halindeki 4 otomobile hasar verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Karşıyaka'da gece kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, Hidayet Erzeybek Caddesi'nde park halindeki 4 otomobilin üzerine düştü. Otomobillerde hasar oluşurken polis caddede trafiği bir süre kapatı; belediye ekipleri ağacı keserek dallarını kaldırdı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde üzerine ağaç devrilen 4 otomobil hasar gördü.

Hidayet Erzeybek Caddesi'ndeki ağaç, gece kuvvetli rüzgarın etkisiyle park halindeki araçların üzerine devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ile Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri caddeyi bir süre trafiğe kapattı. Belediye ekipleri de ağacı keserek dalları kaldırdı. Otomobillerde hasar oluştuğu görüldü.

Otomobillerden birisinin dedesine ait olduğunu belirten Ege Denizaslanı (30), AA muhabirine, aracı 2 gün önce park ettiğini söyledi.

Durumu sabah uyandığında evinin balkonundan gördüğünü anlatan Denizaslanı, "Ekiplere haber verdik. Çalışma yapıyorlar. Dedemin arabası ama ben kullanıyorum. Oldu, yapacak bir şey yok." dedi.

Kaynak: AA
Bu haber 31 sitede yayınlandı.
Meteoroloji’den 3 ile turuncu, İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına ve sağanak geliyor

3 ile turuncu, 15 ile sarı! Sel, su baskını, yıldırım, heyelan...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump yönetiminden kritik atama! İnsan ticaretiyle mücadelenin başına getirildi

Kritik görev onun! En kirli suçla savaşacak
Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı

Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı
Mahmut Tuncer’in şarkıcı kızı Gizem 26 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Ünlü türkücünün şarkıcı kızı Gizem resmen eridi! 26 kilo verdi
13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten

13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten
Akrabasına aynı gün 45 mesaj gönderdi, hapis cezası aldı! Yargıtay kararı onadı

Akrabasına bir günde 45 mesaj attı! Hapis cezası onandı
Ders saatinde büyük panik! İki okul birden boşaltıldı

Ders saatinde büyük panik! İki okul apar topar tahliye edildi
Devlet desteğini duyar duymaz başvurdu! Hayatı değişti

Devlet desteğini duyar duymaz başvurdu! Hayatı değişti