İzmir'in Torbalı İlçesinde Orman Yangını
Güncel Haberler
Taşkesik köyünde ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Torbalı Belediyesi ise tankerlerle su takviyesi yapıyor.
İzmir'in Torbalı İlçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Taşkesik köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangını çıktı
Rüzgarın etkisiyle yangının büyümesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşlarında destek verdiği söndürme çalışmalarına Torbalı Belediyesi de tankerlerle su takviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA / Kadir Türkmen - Güncel