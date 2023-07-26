İzmir'in Torbalı İlçesinde Orman Yangını

Taşkesik köyünde ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Torbalı Belediyesi ise tankerlerle su takviyesi yapıyor.