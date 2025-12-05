Haberler

İzmir'de zincirleme trafik kazasında 2'si jandarma 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
İzmir-Aydın Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si jandarma personeli olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 2'si jandarma personeli olmak üzere 4 kişi yaralandı.

İzmir- Aydın Otoyolu Halkapınar mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 09 AR 333 plakalı aracın kaza yaptığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde çalışma yaptığı sırada, Ö.K. (39) idaresindeki 07 HNV 42 plakalı çekici, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, seyir halindeki 34 MJJ 025 ve 35 AFH 708 plakalı araçlara çarptı. Çekici daha sonra park halindeki 09 AR 333 plakalı araca ve kazaya müdahale eden Karayolları ile otoyol jandarma ekip araçlarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan çekici sürücüsü Ö.K., Karayolları personeli S.Y. ile jandarma personeli N.Y. ve O.A. çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
