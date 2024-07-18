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İzmir'in Foça ilçesinde orman yangınına müdahale

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İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı kampüsünde de etkili oluyor. Yangına Orman Genel Müdürlüğüne ait hava ve kara araçlarıyla müdahale edilirken, çalışmalara askeri personelin de destek sağladığı belirtildi.

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı kampüsünde de etkili oluyor.

Yangına Orman Genel Müdürlüğüne ait hava ve kara araçlarıyla müdahale edilirken, çalışmalara askeri personelin de destek sağladığı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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