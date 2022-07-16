15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri.(2) - Haberler

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri.(2)

AA - Orhan Fatih Doğan - Güncel
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri İzmir Konak Meydanı Türk Bayrağı sallayan vatandaşlar Mehter takımının konseri İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in konuşması İZMİR - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İzmir Konak Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

İzmir Konak Meydanı

Türk Bayrağı sallayan vatandaşlar

Mehter takımının konseri

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in konuşması İZMİR - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İzmir Konak Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

(2)

AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel

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