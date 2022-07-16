15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri.(2) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri İzmir Konak Meydanı Türk Bayrağı sallayan vatandaşlar Mehter takımının konseri İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in konuşması İZMİR - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İzmir Konak Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri İzmir Konak Meydanı Türk Bayrağı sallayan vatandaşlar Mehter takımının konseri İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in konuşması İZMİR - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İzmir Konak Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. (2) AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel Güncel Haberler

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