İzmir İl Sağlık Müdürü Kul: Sağlık Hizmetlerinin Yüzde 85'i Kamunun Omuzlarında

(İZMİR) - İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul, kentte sağlık hizmetlerinin yüzde 85'inden fazlasının kamu tarafından sunulduğunu belirterek, "Sağlık personelimiz kapasitesinin üzerinde bir özveriyle çalışıyor" dedi. Kul, 2026 yılını "Saha Ziyaretleri Yılı" ilan ettiklerini açıkladı.

İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelerek İzmir'in sağlık altyapısı, 2025 yılı verileri ve 2026 hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kentte sağlık hizmetlerinin büyük bölümünün kamu tarafından yürütüldüğünü vurgulayan Kul, sağlık çalışanlarının yoğun iş yükü altında hizmet verdiğini ifade etti.

İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul, göreve geldikleri günden bu yana sahaya ağırlık verdiklerini belirterek, 2026 yılını İzmir'de "Saha Ziyaretleri Yılı" ilan ettiklerini söyledi. Kul, "Haftanın her günü ben ve ekibim sahada olacağız. Aile Sağlığı Merkezlerinden hastanelere kadar tüm birimleri ziyaret ederek çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini yerinde tespit edeceğiz" dedi.

"Kapasitenin üzerinde hizmet veriyor"

İzmir'de sağlık hizmeti yükünün büyük ölçüde kamu tesisleri tarafından karşılandığını ifade eden Kul, uzman hekimlerin yüzde 61'inin kamuda görev yapmasına karşın, sunulan toplam sağlık hizmetinin yüzde 85'inden fazlasının Sağlık Bakanlığına bağlı tesislerde üretildiğini kaydetti. Kul, "Üniversite ve özel sektörün toplam yükü yüzde 12-15 civarındayken, kamu hastanelerimiz devasa bir iş yükünü göğüslüyor. Personelimiz büyük bir sorumlulukla kapasitesinin üzerinde hizmet veriyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden yayılan dezenformasyonun aşı kararsızlığını tetiklediğini belirten İl Sağlık Müdürü Kul, şu uyarılarda bulundu:

"Aşıların otizm yaptığı, kısırlığa yol açtığı veya genetiği bozduğu gibi iddiaların tamamı bilimsel olarak çürütülmüştür. İzmir'de aşılama oranlarımız yüksek ancak sosyal medyadaki yanlış bilgiler ebeveynleri etkileyebiliyor. Bakanlığımızın hedefi tek bir çocuğumuzun dahi aşısız kalmamasıdır."

İzmir'in demografik yapısına ilişkin veriler paylaşan Kul, kentin nüfus artış hızının, Türkiye ortalamasının gerisinde kaldığını söyledi. Yaşlı nüfus oranının yüksek olmasının sağlık hizmetine olan ihtiyacı artırdığını kaydeden Kul, 2025 yılında kentte 36 bin 503 doğum gerçekleştiğini, sezaryenin bir doğum şekli değil tıbbi zorunluluk olduğunu dile getirdi.

Kul, sezaryen oranlarının düşürülmesi gerektiğini belirterek, "Sağlık Bakanlığı politikaları normal doğum üzerine kuruludur. Sezaryen bir doğum şekli değildir. Primer sezaryen oranlarımızı minimuma indirmek üzere mücadele gösteriyoruz. Özelde ve üniversitede bizim çok üzerimizde sezaryen oranları var. Onların da takipçiyiz" dedi.

"Yüzde 92,85 ile Türkiye ortalamasının üzerinde"

İzmir'in geniş yüz ölçümü ve trafiğine rağmen acil vakalara ulaşma sürelerinde başarı sağlandığını ifade eden Kul, "0-10 dakika arasında vakaya ulaşma oranımız yüzde 92,85 ile Türkiye ortalamasının üzerindedir. 2025 yılında 273 vatandaşımız helikopter ambulansla, 25 vatandaşımız ise uçak ambulansla nakledilmiştir" dedi.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki (MHRS) iyileşmelere değinen Kul, "2025 Ocak ayında günlük 42 bin olan randevu talep sırası, 2026'nın ilk haftasında 15 bine kadar geriledi. Günlük yaklaşık 65 bin MHRS kapasitesi açıyoruz" bilgisini paylaştı.

Doç. Kul, Dikili Devlet Hastanesi'nin bir ay içinde açılacağını, Bergama Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin hizmete girdiğini belirterek, "Atatürk Eğitim ve Araştırma, Suat Seren gibi birçok hastanemizin yenileme süreçleri yatırım programındadır. Hedefimiz İzmir'in önümüzdeki 50 yıllık sağlık sorununu ortadan kaldırmaktır" diyerek sözlerini noktaladı.