İzmir haberi | Hırsızlar, İzmir'deki İlk Kurşun Anıtı'nın Rölyefini Çalmak İstedi

İzmir yerel gündem haberine göre İzmir’deki İlk Kurşun Anıtı'nın yan bölümünde bulunan ve Milli Mücadele'yi anlatan rölyef çalınmak istendi. Yerinden çıkarılan rölyef, çevredekilerin fark etmesi üzerine çalınmaktan kurtuldu. Hasar gören rölyef, tamire alındı.

İzmir'deki İlk Kurşun Anıtı'nın yan bölümünde bulunan ve Milli Mücadele'yi anlatan rölyef çalınmak istendi. Yerinden çıkarılan rölyef, çevredekilerin fark etmesi üzerine çalınmaktan kurtuldu. Hasar gören rölyef, tamire alındı.

İzmir'de şaşırtan bir hırsızlık girişimi yaşandı. Konak Meydanı'nda bulunan ve İzmir'in en önemli simgelerinden olan İlk Kurşun Anıtı, hırsızların hedefi oldu. Kurtuluş Savaşı'nda ilk kurşunu atan gazeteci Hasan Tahsin anısına 1974 yılında yapılan anıtın yan bölümünde bulunan ve Milli Mücadele'yi resmeden rölyef, hırsızlar tarafından çalınmak istendi.

POLİS 24 SAAT NÖBET TUTUYOR

Edinilen bilgilere göre, hırsızlık girişimi geçen hafta yaşandı. 18 yaşından küçük olduğu belirtilen 2 kişi, rölyefi gece saatlerinde yerinden söktü. Polisin 24 saat nöbet tuttuğu Hükümet Konağı'na 100 metre mesafede yaşanan hırsızlık girişimi, çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine son buldu. Panikle rölyefi yere bırakan hırsızlar, yakalanarak gözaltına alındı.

TAMİR ATÖLYESİNE GÖTÜRÜLDÜ

Yerinden sökülüp beton zemine bırakıldığı için hasar gören rölyef, emniyet güçlerince İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent için çok önemli simgesel anlam taşıyan rölyefi tamir edilmek ve bakımı yapılmak üzere atölyeye götürdü.

Yurttaşlar ise hırsızlık girişimine tepki olarak Hasan Tahsin heykelinin eline Türk bayrağı yerleştirdi.

İLK KURŞUN ANITI'NIN TARİHÇESİ

İlk Kurşun Anıtı, 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgali sırasında öldürülen gazeteci Hasan Tahsin anısına Konak Meydanı'na 1974 yılında dikildi.

Anıt, 1919'daki Yunan işgaline karşı Türk direnişinin sembolü niteliğinde. Heykel, yüksek bir podyum üzerindeki granit kaidede Hasan Tahsin'i bir elinde bayrak diğer elinde de silahı ile tasvir ediyor. Kaidesi Mimar Harmi Hotan, anıt ise heykeltıraş Turgut Pura tarafından yapıldı. Mermer kaplı kaidenin iki yanında Kurtuluş Savaşı'nda halkın verdiği mücadeleyi anlatan sahneleri anlatan rölyefler yer alıyor.

Hasan Tahsin, Milli Mücadele'nin başlangıcında sembolik bir anlamı olan "ilk kurşunu" 15 Mayıs 1919'da İzmir'in Konak Meydanı'nda ilerleyen Yunanlara atmış, aynı yerde öldürülmüştü. İlk Kurşun Anıtı, 1974 yılında İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve İzmirlilerin katkısı ile yaptırıldı ve bu olayın gerçekleştiği yere dikildi ve 15 Mayıs 1974'te devrin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından törenle açıldı.

Her yıl 15 Mayıs'ta İlk Kurşun Anıtı önünde İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından Hasan Tahsin'i anmak için tören düzenleniyor.