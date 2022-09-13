İzmir haber! Yargıtay 7. Ceza Dairesi Başkanlığına Memiş Selçuk Güney seçildi Güncel Haberler İzmir haberi: Yargıtay 7. Ceza Dairesi Başkanlığı için yapılan seçimi Yargıtay üyesi Memiş Selçuk Güney kazandı. Yargıtay 7. Ceza Dairesi Başkanlığı için yapılan seçimi Yargıtay üyesi Memiş Selçuk Güney kazandı. Yargıtay Başkanlığının açıklamasında, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucu, Yargıtay 7. Ceza Dairesi Başkanlığına Güney'in seçildiği bildirildi. Öz geçmiş Güney, 1959'da Muğla'nın Yatağan ilçesinde doğdu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1982'de mezun olduktan sonra Muğla hakim adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Tokat, Beşiri, Gülnar, Kuyucak Hakimliği, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunan Güney, 24 Şubat 2011'de Yargıtay üyeliğine, 14 Ocak 2020'de Yargıtay 19. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi. Güncel Kaynak: AA / İsmet Karakaş Ceza Dairesi Yargıtay Selçuk Muğla Güncel Haberler

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