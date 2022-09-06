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İzmir haber: Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Faralyalı'dan Seferihisar ilçesine ziyaret

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İzmir haber: Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Faralyalı'dan Seferihisar ilçesine ziyaret

İzmir haberine göre Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Serdar Faralyalı, Seferihisar ilçesini ziyaret etti.

Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Serdar Faralyalı, Seferihisar ilçesini ziyaret etti.

Faralyalı, ilk olarak partisinin İlçe Başkanı Şadiye Aşçıoğlu ile görüştü.Burada bir konuşma yapan Faralyalı, Seferihisar'ın tarım ilçesi olduğunu belirterek, bu alanda çaba harcayacaklarını aktardı.

Esnaf ve üretici pazarında çiftçilerle bir araya gelen Faralyalı, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile makamında görüştü.

Kaynak: AA / Cemrecan Tutar - Güncel

Demokrat Parti Seferihisar Hisarcık İzmir Güncel Haberler

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