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İzmir Güzelbahçe'de orman yangını (5)

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URLA YANGINI DA KONTROL ALTINDAİzmir'in Urla ilçesi Zeytinler mevkisinde saat 13.15 sıralarında yanan otomobilden ormana sıçrayan alevlerin yol açtığı yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 6 saatte kontrol altına alındı.

URLA YANGINI DA KONTROL ALTINDA

İzmir'in Urla ilçesi Zeytinler mevkisinde saat 13.15 sıralarında yanan otomobilden ormana sıçrayan alevlerin yol açtığı yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 6 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertuğrul Koçak - Güncel

İzmir Güncel Haberler

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