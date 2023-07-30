İzmir Güzelbahçe'de orman yangını (5)
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URLA YANGINI DA KONTROL ALTINDAİzmir'in Urla ilçesi Zeytinler mevkisinde saat 13.15 sıralarında yanan otomobilden ormana sıçrayan alevlerin yol açtığı yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 6 saatte kontrol altına alındı.
URLA YANGINI DA KONTROL ALTINDA
İzmir'in Urla ilçesi Zeytinler mevkisinde saat 13.15 sıralarında yanan otomobilden ormana sıçrayan alevlerin yol açtığı yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 6 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertuğrul Koçak - Güncel