İzmir Güzelbahçe'de orman yangını (5)

URLA YANGINI DA KONTROL ALTINDAİzmir'in Urla ilçesi Zeytinler mevkisinde saat 13.15 sıralarında yanan otomobilden ormana sıçrayan alevlerin yol açtığı yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 6 saatte kontrol altına alındı.