Haber : Burhaniye'de İzin Verilmeyen 'Zeytinli Rock Festivali'ne Seferihisar Talip Oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burhaniye'de İzin Verilmeyen 'Zeytinli Rock Festivali'ne Seferihisar Talip Oldu

 - Güncelleme:

Edinilen İzmir gelişmesine göre Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yedincisi düzenlenecek olan Zeytinli Rock Festivali'ne bu yıl kaymakamlık tarafından izin verilmemesine İzmir'den tepki geldi. Kararın kabul edilemez olduğunu söyleyen Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li İsmail Yetişkin, "Biz, bu festivali kamunun güvenliğini sağlayacak şekilde yapmaya talibiz" dedi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yedincisi düzenlenecek olan Zeytinli Rock Festivali'ne bu yıl kaymakamlık tarafından izin verilmemesine İzmir'den tepki geldi. Kararın kabul edilemez olduğunu söyleyen Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li İsmail Yetişkin, "Biz, bu festivali kamunun güvenliğini sağlayacak şekilde yapmaya talibiz" dedi.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 2014'ten bu yana pek çok ünlü sanatçının katılımıyla yapılan Zeytinli Rock Festivali'ne bu yıl kaymakamlık tarafından izin verilmedi. 17-21 Ağustos 2022 tarihleri arasında Duman, Mor ve Ötesi, Athena, Sertab Erener, Manga, Cem Adrian, Selda Bağcan, Moğollar, Bulutsuzluk Özlemi, Ceza ve Gökhan Türkmen'in de olduğu 70 sanatçının konser vereceği duyurulan, ancak izin alınamayan festivale İzmir'den talip çıktı.
"KAYGIYLA İZLİYORUZ"
ANKA Haber Ajansı'na konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Son zamanlarda konserlerin ve etkinliklerin yasaklanmasını kaygıyla izliyoruz. Zeytinli Rock Festivali'nin kamu güvenliği nedeniyle iptal edilmesi kabul edilemez. Bu zamana kadar kamu güvenliğini tehdit etmemiş festival, bundan sonra nasıl edecek? Gerekli izinler alınarak biz, festivali kamunun güvenliğini sağlayacak şekilde yapmaya talibiz" diye konuştu.

ANKA / Güncel

Zeytinli Rock Festivali Seferihisar Balıkesir İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title